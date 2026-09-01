Son dakika: Galatasaray resmen açıkladı! Deniz Gül’ün transfer maliyeti...

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Porto'dan Deniz Gül'ü renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılılar, Deniz Gül transferi için Porto ile anlaşma sağlanan mali şartları KAP'a bildirdi.

Deniz Gül'ün transferi için Porto'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.

Deniz Gül'ün bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'unun Porto'ya ödeneceği kaydedildi.

Sarı-kırmızılılar, genç santrfor ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Deniz Gül'ün her sezon için net 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret alacağı vurgulandı.

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