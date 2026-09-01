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Giriş Tarihi: 1.09.2026 20:04

Trabzonspor'dan yeni teknik direktör açıklaması! Hüseyin Çimşir hazırlayacak

Trabzonspor, Fatih Tekke ile yollarını ayırması sonrası yeni teknik direktör arayışlarının devam ettiğini açıkladı. 6 Eylül Pazar günü oynanacak Gençlerbirliği maçına takımı Hüseyin Çimşir'in hazırlayacağı belirtildi.

Trabzonspor’dan yeni teknik direktör açıklaması! Hüseyin Çimşir hazırlayacak
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Fatih Tekke ile ayrılık kararı alan Trabzonspor'da yeni teknik direktör arayışları hız kazandı.

Bordo-mavililer, Yönetim Kurulu'nun bu konuyla ilgili çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü açıkladı.

Trabzonspor'un 6 Eylül Pazar günü Gençlerbirliği maçına Hüseyin Çimşir yönetiminde hazırlanacağı belirtildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzde teknik direktörlük göreviyle ilgili olarak Yönetim Kurulumuz çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik süreç devam ederken, takımımızı 6 Eylül Pazar günü oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasına eski teknik direktörlerimizden Hüseyin Çimşir hazırlayacaktır."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #GENÇLERBİRLİĞİ #FATİH TEKKE

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Trabzonspor'dan yeni teknik direktör açıklaması! Hüseyin Çimşir hazırlayacak
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