Trabzonspor’dan yeni teknik direktör açıklaması! Hüseyin Çimşir hazırlayacak

Fatih Tekke ile ayrılık kararı alan Trabzonspor'da yeni teknik direktör arayışları hız kazandı.
Bordo-mavililer, Yönetim Kurulu'nun bu konuyla ilgili çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü açıkladı.
Trabzonspor'un 6 Eylül Pazar günü Gençlerbirliği maçına Hüseyin Çimşir yönetiminde hazırlanacağı belirtildi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüzde teknik direktörlük göreviyle ilgili olarak Yönetim Kurulumuz çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik süreç devam ederken, takımımızı 6 Eylül Pazar günü oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasına eski teknik direktörlerimizden Hüseyin Çimşir hazırlayacaktır."