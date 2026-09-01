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Giriş Tarihi: 1.09.2026

Yuvaya dönüş!

Aslan, altyapısından yetişip Fenerbahçe’de de oynayan Yusuf Akçiçek ile el sıkıştı

Yuvaya dönüş!
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Savunmaya takviye için yerli isimleri değerlendirmeye alan G.Saray, Yusuf Akçiçek için son aşamaya geldi. 2019'da G.Saray altyapısından F.Bahçe altyapısına transfer olan genç oyuncu, sarı-lacivertlilerin A takımına kadar çıkarken gösterdiği başarılı performansın ardından geçen sezonun yaz döneminde 22 milyon Euro'ya Al-Hilal'e geçmişti. Bu sezon 2 maçta sahaya çıkan oyuncu ile temas kuran sarı-kırmızılılar, hem Suudi ekibini hem de futbolcuyu ikna etti. Ancak bu transferdeki kritik nokta, Al-Hilal'in bu mevkiye oyuncu bulması. Körfez temsilcisi istediği oyuncuyu kadrosuna kattığı anda Aslan da Yusuf Akçiçek'e yeniden sarı-kırmızılı formayı giydirecek. 20 yaşındaki oyuncu Al-Hilal'e transfer olurken G.Saray 110 bin Euro yetiştirme bedeli kazanmıştı. Futbolcunun yıllık maaşı olan 5.2 milyon Euro'nun yarısına (2.6 milyon Euro) G.Saray'la anlaştığı öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#FENERBAHÇE #YUSUF AKÇİÇEK

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