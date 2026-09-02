Alexander Nübel, Beşiktaş ve İstanbul’da bulunmaktan mutlu

Alexander Nübel, Beşiktaş formasıyla yaptığı başlangıçtan teknik direktör Vincenzo Italiano'nun oyun anlayışına, siyah-beyazlı kulübü tercih etme sürecinden Tüpraş Stadı'nın atmosferine ve İstanbul'daki yeni hayatına kadar birçok konuda Beşiktaş Dergisi'ne açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'taki kariyerine iyi bir başlangıç yaptığını belirten 29 yaşındaki oyuncu, "Takım arkadaşlarımla, teknik ekiple ve kulüpteki herkesle aram çok iyi. Şu anda hala otelde kalıyorum ancak yaşayacağım evi de buldum. Ailem İstanbul'a gelecek. Onların da burada olacak olması benim için her şeyi daha güzel hale getirecek. Hem saha içinde hem de saha dışında gerçekten harika bir başlangıç yaptım. Burada olduğum için çok mutluyum. Her şey şu ana kadar çok iyi gidiyor. Ailemin de İstanbul'a gelecek olması beni ayrıca heyecanlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlı formayla ilk 6 maçta kalesini gole kapatan Nübel, "Böyle bir başlangıç yapmayı beklemiyordum. Elbette iyi bir başlangıç yapmayı umuyordum ancak böylesi gerçekten çok güzel oldu. Benim için her zaman en önemli şey takımın kazanması. Kaleyi gole kapatmak ise bundan sonra geliyor. Bu başlangıç özellikle savunmamız açısından oldukça önemli. Takım olarak iyi bir iş çıkarıyoruz. Dediğim gibi, önceliğimiz her zaman kazanmak. Maçı ister 1-0 ister 2-0 kazanalım; önemli olan üç puanı almak. Kaleyi gole kapatmak da bunu başardığımızda ayrıca mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano ile hem hücum hem de savunma organizasyonları konusunda çok fazla iletişim kurduğunu aktaran tecrübeli kaleci, şunları kaydetti:

"Hocamız oyuncularıyla sürekli konuşan biri. Oldukça duygusal ancak bunu son derece pozitif bir şekilde takıma yansıtıyor. Hepimizle yakından ilgileniyor ve sürekli iletişim halinde olması bizim için çok önemli. Aynı zamanda kaleci departmanımızla da sürekli iletişim kuruyor. Kaleci antrenörlerimize benden neler beklediğini aktarıyor, onlar da benimle özel toplantılar gerçekleştiriyor. Teknik ekibimizin tamamı iletişime çok önem veriyor. Özellikle savunma ve kaleciler olarak neler yapmamız gerektiğini bize sürekli anlatıyorlar. Bu iletişimin takımın gelişimi açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum."