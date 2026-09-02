Antalyaspor kâbustan uyandı

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Bandırmaspor'u 1-0 yenerek rahat bir nefes aldı.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki mücadelede Akdeniz ekibinin galibiyet golünü 5. dakikada Soner Dikmen
kaydetti. Balıkesir takımında Enes Aydın 56. dakikada kırmızı kart gördü. Antalya, ligde 3 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı
ve puanını 6'ya yükseltti. Bandırma ise 6'da kaldı. Diğer sonuçlar:
Ümraniye-Muğla: 0-1, Sarıyer-Pendik: 2-0, Bolu-Keçiörengücü: 0-2.
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Mete Efendioğlu - Editör