Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Antalyaspor kâbustan uyandı
Giriş Tarihi: 2.09.2026

Antalyaspor kâbustan uyandı

Antalyaspor kâbustan uyandı
  • ABONE OL
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Bandırmaspor'u 1-0 yenerek rahat bir nefes aldı. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki mücadelede Akdeniz ekibinin galibiyet golünü 5. dakikada Soner Dikmen kaydetti. Balıkesir takımında Enes Aydın 56. dakikada kırmızı kart gördü. Antalya, ligde 3 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı ve puanını 6'ya yükseltti. Bandırma ise 6'da kaldı. Diğer sonuçlar: Ümraniye-Muğla: 0-1, Sarıyer-Pendik: 2-0, Bolu-Keçiörengücü: 0-2.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor kâbustan uyandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA