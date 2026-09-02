Boluspor’dan 19 yılın en kötü başlangıcı!

1.Lig'in 5. haftasında sahasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup olan Boluspor, sezonun ilk 5 maçını da kaybetti. Karşılaşmalarda sadece1 gol atan Bolu temsilcisi, kalesinde 11 gol görerek -10 averajla son sıraya yerleşti.

Sezona, sahasında Manisa FK'ye 2-1 yenilerek başlayan Boluspor, sırasıyla deplasmanda Batman Petrolspor'a 2-0, sahasında Mardin 1969 Spor'a 3-0 ve deplasmanda Muğlaspor'a 2-0 mağlup oldu.

19 YILIN EN KÖTÜSÜ

Kırmızı-beyazlıların Keçiörengücü karşısında da sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmasıyla mağlubiyet serisi 5 maça çıktı. Bolu temsilcisi, tekrar 1. Lig'e yükseldiği 2007-08 sezonundan bu yana ilk 5 haftayı ilk kez puan alamadan tamamladı.

SIRADAKİ RAKİP BANDIRMASPOR

Kırmızı-beyazlı ekip, en kötü başlangıçlarından birini 2020-21 sezonunda yaşamış ve ilk 5 haftayı 1 puanla tamamlamıştı.

Boluspor, 6. haftada deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör