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Giriş Tarihi: 2.09.2026 22:34

El Chadaille Bitshiabu'dan Galatasaray taraftarına: "Çok yakın zamanda görüşeceğiz"

Galatasaray'ın Almanya ekibi Leipzig'den kadrosuna kattığı Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu, sarı-kırmızılı takımda büyük zaferlere imza atacağına inandığını söyledi.

AA
El Chadaille Bitshiabu’dan Galatasaray taraftarına: Çok yakın zamanda görüşeceğiz
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El Chadaille Bitshiabu, Galatasaray'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu aktaran 21 yaşındaki savunma oyuncusu, "Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bana kalpten değer verdi. Bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum.

Bütün Galatasaray taraftarına 'merhaba' demek istiyorum. Çok yakın zamanda görüşeceğiz. Onlarla büyük zaferlere imza atacağımızı düşünüyorum." dedi.

DURSUN ÖZBEK: "UZUN YILLAR HİZMET EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise Bitshiabu'nun önemli bir transfer olduğunu vurgulayarak "Kendisine hoş geldin diyorum. Kendisi genç bir kardeşimiz. Uzun yıllar hizmet edeceğini düşünüyorum. Galatasaray'da başarılar diliyorum.

Umarım hem UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hem de Trendyol Süper Lig'de sakatlık olmadan güzel bir sezon geçirir. Başarılı bir sezon diliyorum kendisine." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#LEİPZİG #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #TRENDYOL SÜPER LİG

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El Chadaille Bitshiabu'dan Galatasaray taraftarına: "Çok yakın zamanda görüşeceğiz"
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