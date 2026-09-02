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Giriş Tarihi: 2.09.2026 22:16

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı!

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

AA
Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı!
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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı.

Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, salonda core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, pas çalışmalarıyla sürdü. İdman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Antrenman öncesinde sarı-lacivertli takımın teknik heyetine ve futbolcularına Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından "UEFA Hakem Semineri" verildi.

Fenerbahçe, yarınki idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE #FENERBAHÇE CAN BARTU TESİSLERİ #İSMAİL KARTAL #BEŞİKTAŞ #ANTHONY TAYLOR #TRENDYOL SÜPER LİG

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Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı!
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