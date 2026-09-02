Florian Aye: "Takım ruhuyla hareket edip gol arayışında olan Florian göreceksiniz"

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü saat 20.00'de Samsunspor'u konuk edecek.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına dün başlayan yeşil-siyahlılar, çalışmalarını bugün gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. Körfez Brunga Tesisleri'nde yapılan idmana sakatlıkları süren Bruno Petkovic ile kaleci Aleksandar Jovanovic katılmadı. Tayfur Bingöl'ün ise saha çalışmalarına dahil olduğu, Massadio Haidara ile Berkan Kutlu'nun ise salonda çalıştı. Takıma yeni katılan isimlerden santrafor Florian Aye ve orta saha oyuncusu Tobias Gulliksen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



AYE: "TAKIM RUHUYLA HAREKET EDİP GOL ARAYIŞINDA OLAN FLORIAN GÖRECEKSİNİZ"

Takıma katıldığı andan itibaren çok iyi karşılandığını ve sıcak bir ortamda ağırlandığını belirten Florian Aye, "Burada olmaktan mutluyum, iyi ki buradayım. Gelir gelmez galibiyetle başlamış olmak çok mutlu etti ve burada süre bulmuş olmak da benim için çok mutluluk verici. Yüksek şiddetli bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Hem defansta hem de ön tarafta özellikle ön tarafta sürekli koşan biriyim. Kendimi düşünmem, takım arkadaşlarını da düşünen, sahada takım ruhuyla hareket eden, gol arayışında olan bir Florian göreceksiniz. Buraya gelmemdeki hedeflerden biri tabii ki gol atmak ve adımı duyurmak" cümlelerine yer verdi.



"TARAFTARLA KARŞILAŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Ligdeki gol hedefiyle ilgili rakam vermekten kaçınan Aye, Samsunspor maçıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Sıradan bir maç olmayacağını hepimiz biliyoruz. Zor bir maç olacak ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu. Taraftardan sosyal medya üzerinden çok fazla mesaj aldığının da altını çizen golcü oyuncu, "Onlarla karşılaşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. Aye son olarak Süper Lig'e dair, "Büyük bir lig olduğunu biliyorum. Çok büyük takımların da yer aldığını biliyorum. Sıradan bir maç olmayacağını biliyoruz. Hepimiz zor bir maç olacak, elimizden gelen en iyisini yapacağız."