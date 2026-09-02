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Giriş Tarihi: 2.09.2026 18:14

Gabriele Guarino: "Galip gelmek için mücadele edeceğiz"

Süper Lig ekibi Samsunspor'un stoperi Gabriele Guarino, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Tamamen bu maça odaklanacağız ve bu karşılaşmadan galip gelmek için mücadele edeceğiz." dedi.

AA
Gabriele Guarino: Galip gelmek için mücadele edeceğiz
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 6 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.

Tanguy Coulibaly, Elayis Tavsan, Marius Mouandilmadji ve Fatih Kaya antrenmana katılmazken Jaures Assoumou takımdan ayrı koşu yaptı.

GUARINO: "GALİP GELMEK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Kırmızı-beyazlı takımın stoperi Gabriele Guarino, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kocaelispor karşılaşmasının zor geçeceğini söyledi.

Kazanmak için mücadele edeceklerini belirten Guarino, "Sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Tamamen bu maça odaklanacağız ve bu karşılaşmadan galip gelmek için mücadele edeceğiz." dedi.

"NESTA BENİM İDOLÜM"

Samsunspor'daki kişisel hedefinin mümkün olduğunca fazla maçta forma giymek olduğunu ifade eden Guarino, "Takımımızın hedefi ise ligi en iyi yerde tamamlamak. Alessandro Nesta benim idolüm. Hatta cep telefonumun kapağında onun fotoğrafı var. Onun gibi bir oyuncu olmak istiyorum." diye konuştu.

Guarino, Samsunspor'un "inanılmaz" bir taraftar kitlesine sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#THORSTEN FİNK #TANGUY COULİBALY #MARİUS MOUANDİLMADJİ #SAMSUNSPOR #TRENDYOL SÜPER LİG

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Gabriele Guarino: "Galip gelmek için mücadele edeceğiz"
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