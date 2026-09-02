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Giriş Tarihi: 2.09.2026 15:11

Galatasaray'ın yeni transferi Deniz Gül, ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İHA
Galatasaray’ın yeni transferi Deniz Gül, ilk antrenmanına çıktı
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Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Deniz Gül, takımla ilk antrenmanına çıktı. Galatasaray yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#DENİZ GÜL #GALATASARAY

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Galatasaray'ın yeni transferi Deniz Gül, ilk antrenmanına çıktı
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