İngiltere Premier Lig’de transfer rekoru kırıldı

FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI 10 TRANSFERİNDEN 3'Ü BU YAZ GERÇEKLEŞTİ

Dünya futbol tarihinde tüm zamanların en pahalı 10 transferinden 3'ü bu yaz gerçekleşirken bu 3 transfer de Premier Lig'de yapıldı.

Bu yaz transfer döneminde Avrupa'da en pahalı 5 transferden 4'ü de Premier Lig'de gerçekleşti.

Fernandez, Anderson ve Rogers'ın transferleri, futbol tarihinin en pahalı bonservis bedeliyle yapılan 10 transferinden 3'ü olarak bu yaz kayıtlara geçti.

İspanya temsilcisi Real Madrid'in Almanya'nın Leipzig takımından kadrosuna kattığı Yan Diomande (125 milyon avro) dışında Premier Lig'de Fernandez, Anderson, Rogers ve Barcola transferleri, Avrupa'da bu yaz dönemindeki en pahalı 5 transfer olarak dikkati çekti.

Premier Lig'de 2026-2027 sezonu yaz dönemindeki en pahalı 5 transfer şu şekilde:

Sıra Futbolcu Ülkesi Yaş Pozisyon Eski kulübü Yeni kulübü Bonservis Bedeli (Milyon sterlin) 1 Enzo Fernandez Arjantin 25 Orta saha Chelsea Manchester City 125 2 Morgan Rogers İngiltere 23 Orta saha Aston Villa Chelsea 117 3 Elliot Anderson İngiltere 23 Orta saha Nottingham Forest Manchester City 116 4 Bradley Barcola Fransa 23 Sol kanat PSG Liverpool 107 5 Sandro Tonali İtalya 26 Orta saha Newcastle United Tottenham 101

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör