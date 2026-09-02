Leao’nun kefili Osimhen!

MURAT ÖZBOSTAN: G.Saray, Leao'yu aldı. Bu transfer takıma ne katar? Deniz Gül de iyi bir seçim mi? Osimhen'in yedeği olur mu? Ayrıca G.Saray, genç bir stoper aldı. Bitshiabu hakkında neler söylersiniz?

LEVENT TÜZEMEN: Leao'nun kefili bence Osimhen. Göztepe maçı sonrası Osimhen'in, Portekizli yıldızı kolundan tutup tribünlere götürüp üçlü çektirmesi, onun G.Saray'a gelmesine ne kadar sevindiğinin bir göstergesidir. Leao, kalitesi tartışılmayan bir oyuncu. Milan'da kaybettiği istikrarı, dilerim G.Saray'da kazanır. İtalya'dan tanıdığı Leao'nun nasıl bir futbolcu olduğunu ve neler yapabileceğini Osimhen iyi biliyor. Sürati, çabukluğu, topa olan hakimiyeti, şut atma becerisi ve kaliteli orta yapma özelliği sayesinde Leao'nun, Osimhen'i gol yollarında fazlasıyla besleyeceğine inanıyorum. Deniz Gül, başarıya aç, iyi bir profesyonel. Tuttuğu takıma transfer olmasının motivasyon kaynağına dönüşeceğini düşünüyorum. Deniz, Osimhen'in arkasında sorun çıkartmayacaktır. Ayrıca bazen sıkışan oyunda Okan Buruk'un çift santrfora dönmesine yardımcı olacaktır. PSG'nin altyapısından yetişen ve Leipzig'den transfer edilen 21 yaşındaki Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu'yu yeterince tanımıyorum. 1.96'lık boyuyla göz kamaştırıyor. Ayrıca sol ayaklı olmasını bir avantaj olarak kabul ediyorum.

BÜLENT TİMURLENK: 50 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis, 12 ve üzeri bir maaş olsaydı Leao transferine, fikren itiraz mümkündü. Onu pahalı bir Zaniolo transferi gibi düşünebilirsiniz. İtalyan'dan çok daha fazlasını yapmış ama bir taraftan da çıkış arayan ve kendisine ödenen bonservis ve Milan'da aldığı paradan daha fazla ücretin karşılığını verip Portekiz Milli Takımı'nın değişmez bir parçası olmak istiyor. Unutmayalım ki Portekiz 2030 Dünya Kupası'nın ev sahibi. Ödeyeceğiniz rakamdan bağımsız, kendi takımında banko oynayan, tecrübeli, kaliteli bir santrfora 'Gel, Osimhen'in arkasında bekle' demek çok zor. Deniz olmasa Bertuğ olacaktı. Bence bonservis rakamı makul, alacağı yıllık ücret de düşük. Üstelik de yerli oyuncu. Ama bu Osimhen'in yedeği demek değil aynı zamanda. Okan Buruk, Osimhen olmadığında ilk alternatif olarak zorlu bir maçta Leao'yu en uçtu başlatıp Barış'ı solda kullanır. Kupa maçları, nefes alınabilecek lig maçları ve skoru erken alınmış maçların ikinci yarılarında Deniz, Osimhen'in yerine oyuna girer.

AHMET ÇAKAR: G.Saray'ın gerek santrfor gerekse hücuma yönelik atak oyuncularıyla ilgili bir sıkıntısı kalmadı. Belki de Türkiye'nin ofansif anlamda en etkili oyunculara sahip takımı. Ama G.Saray'ın başka bir problemi var. Orta saha rotasyonu çok yetersiz. İlkay, Torreira, Lemina, Sara, belki de Kaan Ayhan'dan başka anlamlı oyuncusu yok. Kaldı ki İlkay ve Kaan, az süre bulabilen oyuncular. Aynı şekilde G.Saray'da çok önemli stoper sorunu var. Bir sakatlık ya da ceza sonrası yerine koyabilecekleri futbolcu yok. Ancak devşirme stoper olur.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Yeni genç transferi tanımıyorum. Demek ki takip etmişlerdir. G.Saray yine biraz geç kalsa da son dönemde üç transferle yine gücünü ispatladı. Batrakov'un katkı vereceğine inanıyorum. Leao çok önemli bir transfer. Bilhassa ani dribbling patlamaları ya gole ya asiste dönebiliyor. Deniz de Osimhen'in arkasında bana göre ideal bir dokunuş. Üst düzey olmasa da her zaman görev yapabilecek bir santrfor.



TALİSCA'YI GÖNDERMEK BÜYÜK RİSK



MURAT ÖZBOSTAN: Fenerbahçe, Talisca ile yollarını ayırdı. Bu karar için ne dersiniz?

LEVENT TÜZEMEN: Lukaku ile Vedat Muriqi aynı tip forvet. Talisca, ekstra bir oyuncuydu. Müthiş bir oyun zekası ve müthiş bir sol ayağı vardı. F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalmasında en büyük silah oldu. Talisca'nın gönderilmesinin faturasını kim ödeyecek? Çünkü Talisca yeri doldurulamayacak bir oyun karakterine sahip. Birçok oyuncu ile yollar ayrılabilirdi ama Talisca'nın tercih edilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. BÜLENT TİMURLENK: Geçen sezon 27 gol, 5 asistle oynamış Talisca'yı kontenjan yüzünden gözden çıkartıyorsa İsmail Kartal, mutlaka bunun hesabını yapmıştır. Vedat'ın imza sonrasında sakatlanması ve Lukaku transferiyle, forvet arkasında Asensio da varken, Talisca gerek oyun yapısı gerekse maliyetiyle zaten kapının eşiğinde duruyordu. Onu göndermek doğru mu yoksa yanlış bir karar mı, bunu sezon gösterecek.

AHMET ÇAKAR: Muhtemelen mecburiyet veya ekonomik nedenlerle Talisca ile yolar ayrıldı. Bana göre riskli bir hamle. Çünkü Talisca, çok kritik anlarda, kritik katkılarda bulundu. Kötü oynarken gol attı, maç kilitlenmişken maçı çözdü, santrfor yokluğunda santrfor oynadı. Birçok maçın kurtarıcısı oydu. En önemli risk, Asensio sakatlanırsa ne olacak? Şut atan, araya oynayan, 10 numara diyebileceğimiz görevi üstlenen başka oyuncu kalmıyor. Mesela niye başka bir yabancı oyuncu gönderilmez? Örneğin; Semedo ya da Nene…

ÖMER ÜRÜNDÜL: Öncelikle iki sezondur bilhassa Talisca ile Asensio'nun birlikte oynamasına karşı bir yazarım. Nedeni de fizik güçlerinin günümüz futboluna uygun olmaması. Talisca'yı genelde santrforda deniyordu, gerçek santrforlar transfer edilince zaten forvet arkası artık bir kişiye kalıyordu en fazla. Bana göre doğru bir hamle. Bir de Oğuz Aydın konusu var. Günümüz futbolunda kanat forveti çok önemli bir yer tutuyor. Oğuz yetenekleri ve form durumu ile bu görev yeri için ışık saçıyor. Bu da F.Bahçe için büyük kazanç.



TARAFTAR VLAHOVİC'İ OYNATIR! EN AZ 25 GOL ATAR



MURAT ÖZBOSTAN: Beşiktaş, Çorum FK'ya patladı. Vlahovic gecenin adamı oldu. Beşiktaş, Osimhen'ini buldu mu?

LEVENT TÜZEMEN: Sırp golcü ile Nijeryalı golcü arasında ciddi farklılıklar var. Vlahovic sadece santrfor, Osimhen ise golcülüğünün yanı sıra G.Saray'ın lideri gibi hareket ediyor, tüm arkadaşlarının enerjisini yukarı çekiyor. Beşiktaş, atanı ve tutanı ile şimdi keyif veren, tam bir takım oldu.

BÜLENT TİMURLENK: Vlahovic, Avrupa'nın en kaliteli santrforlarından biri. Elbette kendi hataları var ama Juventus çalkalanırken ona bonservis artı brüt maaşla 130 milyon Euro para harcayan Torino şehri kulübünün onu mutlu etmediğinin de altını çizmek lazım. Çorum maçında gördünüz, bu adam böyle tribünleri arkasına aldığında havaya girer. Bu sezon 25 golün altında kalmaz.

AHMET ÇAKAR: Vlahovic, Beşiktaş'a 'Hoş geldim' dedi. Beşiktaş'ta Vlahovic birlikteliği tuttu.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Vlahovic nokta bir santrfor, Osimhen ise her şeyi yapabilen bir santrfor. Ama Vlahovic'in Beşiktaş'a renk katacağı belli. Beşiktaş, İtaliano ile bir takım oyunu oturttu. Bana göre en büyük artı, günümüz futbolunun istediği atletizme dayanan bir futbol oynuyorlar.



YENİ TEKNİK ADAM İÇİN SALAH'TAN GÖRÜŞ ALINABİLİR



MURAT ÖZBOSTAN: Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Bu gelişme için ne dersiniz?

BÜLENT TİMURLENK: Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin takıma verdiği emeklerin ardından biraz daha sabırlı olmasını dilerdim. Futbolda başarı üç günde gelmiyor. Üzerinde baskı da olduğu doğrudur. Ama kendisinden sonra çalışanlar da aynı baskının altında başarılı olmaya çalışacak. Bu şartlarda Trabzonspor'da yerli teknik adam ihtimalini zor görüyorum. Yabancı kim olur bilemem ama sezon başı planlamasını, hazırlık kampını yaptığınız hoca ile daha ligin üçüncü haftasında yolların ayrılmış olması kâbus gibi bir başlangıçtır.

LEVENT TÜZEMEN: Motivasyonu eksilmiş, Fatih Tekke'nin bu ayrılık kararına saygı duymak gerekir. Yeni teknik adam konusunda bence takımın önemli ismi Salah'tan bir görüş alınmalıdır. Belki de Mısır Milli Takımı'nın hocası Hossam Hassan çözüm olur! Bu bir fikir tabii. Eğer yönetim kararı kendi vermek isterse Beşiktaş'ın hocası İtaliano gibi bir isim Trabzon'a gelmeli.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Şu anda Trabzonspor için yeni hoca yabancı mı yoksa yerli mi tartışmasını yapamam. Ama yabancı hocanın da ülke futbolunu tanımaması bir handikap olabilir.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör