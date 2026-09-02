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Giriş Tarihi: 2.09.2026 16:56

Nordin Amrabat, Utrecht'e transfer oldu!

Bir dönem Galatasaray forması da giyen 39 yaşındaki Nordin Amrabat, Hollanda ekibi Utrecht'e imza attı.

AA
Nordin Amrabat, Utrecht’e transfer oldu!
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Hollanda ekibi Utrecht, Faslı sağ kanat oyuncusu Nordin Amrabat'ı transfer etti.

Kulübün açıklamasında, "Utrecht, Nordin Amrabat'ı kadrosuna kattı. 39 yaşındaki Faslı milli futbolcu, iki haftadır teknik direktör Anthony Correia'nın takımıyla antrenman yapıyor ve artık resmi maçlarda oynayabilecek durumda." ifadelerine yer verildi.

Fas Milli Takımı formasını 64 maçta giyen Amrabat, Türkiye, Yunanistan ve Suudi Arabistan'da lig şampiyonlukları yaşadı.

Amrabat, daha önce Galatasaray, PSV, Malaga, Watford, AEK ve Al-Nassr kulüplerinde forma giydi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GALATASARAY #UTRECHT

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Nordin Amrabat, Utrecht'e transfer oldu!
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