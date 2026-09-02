Son dakika haberi: Galatasaray, El Chadaille Bitshiabu transferinin maliyetini açıkladı!

Galatasaray, Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu'yu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Bitshiabu transferinin detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu El-Chadaille Bitshiabu Kathibuyi-Ndenga Ngana'nın, kendisi ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile futbolcunun satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, geçici transfer bedeli 2.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.

Satın alma opsiyonu bedeli 28.000.000 Euro'dur. Satın alma opsiyonu, kulübümüzün talebine bağlıdır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için net 2.000.000 Euro sabit ücret ödenecektir." denildi.

PERFORMANSI

PSG altyapısından yetişen 21 yaşındaki oyuncu, daha sonra Leipzig'e transfer oldu. Genç savunmacı Alman takımında toplam 48 maça çıktı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör