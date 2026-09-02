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Giriş Tarihi: 3.09.2026 00:19

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan teknik direktör açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, göreve gelecek yeni teknik direktörle alakalı olarak, "Teknik direktör konusu önemli bir konu. Hata yapma şansımız hiç yok." dedi.

SABAH.COM.TR SPOR
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan teknik direktör açıklaması!
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke'nin ardından göreve gelecek isim konusuna da değindi.

Doğan, "Conte ile görüşmedik, Fatih Terim ile konuşmadık. Abdullah Avcı ve Şenol Güneş ile ilgili gündemimiz yok. Arda Turan kontratlı bir teknik direktör o da gündemimizde yok şu an. Ben bahsi geçen isimlerle görüşmedim. Yönetim kurulu olarak 3-4 gündür düşünüyoruz, değerlendiriyoruz.

Teknik direktör konusu önemli bir konu. Hata yapma şansımız hiç yok. Çok dikkatli bir şekilde davranacağız. Her detayı düşüneceğiz." dedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FATİH TEKKE #FATİH TERİM #ABDULLAH AVCI #ARDA TURAN #ŞENOL GÜNEŞ #TRABZONSPOR #ERTUĞRUL DOĞAN

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan teknik direktör açıklaması!
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