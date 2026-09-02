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Giriş Tarihi: 2.09.2026 15:37

Trabzonspor’un milli aralardaki özel maç programı belli oldu

Trabzonspor’un ekim ve kasım aylarında milli maçlar nedeniyle verilecek aralarda oynayacağı özel karşılaşmaların programı açıklandı.

İHA
Trabzonspor’un milli aralardaki özel maç programı belli oldu
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Bordo-mavililer, Trabzon'da Drogheda United'ı konuk ederken, Rusya'da ise Zenit ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle verilecek ilk arada 1 Ekim 2026 Perşembe günü kardeş kulübü Drogheda United ile karşılaşacak. Trabzon'da oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

ZENIT İLE RUSYA'DA KARŞILAŞACAK

Bordo-mavililer, ikinci milli arada ise Rusya'nın önemli kulüplerinden Zenit ile özel maç yapacak. 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati ise TSİ 17.00 olarak açıklandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TRABZON #TRABZONSPOR

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Trabzonspor’un milli aralardaki özel maç programı belli oldu
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