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Giriş Tarihi: 3.09.2026 16:04

1. Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

TFF Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemlerini açıkladı.

AA
1. Lig’de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!
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Trendyol 1. Lig'de 6. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yaptığı açıklamaya göre, ligde 6. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

5 Eylül Cumartesi:

16.00 Bandırmaspor-Boluspor: Melek Dakan

20.00 KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer: Ömer Faruk Gültekin

20.00 Orfa Yapı Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor: İbrahim Güner

6 Eylül Pazar:

20.00 Antalyaspor-Ekenler Beton Sivasspor: Kaan Kara

20.00 Batman Petrolspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Alper Akarsu

20.00 Muğlaspor-Vanspor FK: Melih Aldemir

7 Eylül Pazartesi:

17.00 İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Yiğit Arslan

17.00 Turka Esenler Erokspor-Metro Holding Kayserispor: Ali Yılmaz

20.00 Manisa FK-Bursaspor: Burak Demirkıran

20.00 Mardin 1969-Bodrum FK: Emre Kaan Çalışkan

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #ALPER AKARSU

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1. Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!
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