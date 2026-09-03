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Giriş Tarihi: 3.09.2026 22:22 Son Güncelleme: 3.09.2026 22:25

Anderson Talisca, Fenerbahçe'den ayrıldı!

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Anderson Talisca, Fenerbahçe’den ayrıldı!
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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Anderson Talisca ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcu ile karşılıklı anlaşma sonucunda vedalaştı.

Anderson Talisca'nın Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ya transfer olması bekleniyor.

32 yaşındaki on numara, Fenerbahçe formasıyla 75 maça çıktı. Anderson Talisca bu süreçte 44 gol ile 7 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Talisca'ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #ANDERSON TALİSCA

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Anderson Talisca, Fenerbahçe'den ayrıldı!
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