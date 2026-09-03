Bir maça çıktı fikrinden döndü!

Beşiktaş, geçen sezon hem yazın hem de devre arasında kadrosuna katmak istediği Nicolas Raskin'e yine kavuşamadı. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi için verilecek listenin son günü (dün) Rangers'la oyuncu için pazarlığa tutuştu. İskoç ekibine, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunuldu. Rangers, kiralama bedelinin yükseltilmesini ve opsiyonun zorunlu olmasını talep etti. Görüşmeler devam ederken devreye Rangerslılar girdi. Taraftarlar, Raskin'in takımın en önemli oyuncusu olduğunu ve gönderilmesini istemediklerini yüksek sesle dile getirdi. Raskin, dün maç kadrosuna alınırken 11'de sahaya sürüldü. Bütün gün elinde telefonla haber bekledi. Maçın ardından kulübü, Beşiktaş'ın teklifini kabul etse de bu kez Raskin kararını değiştirdi, gitmek istemedi. Transfer de gerçekleşmedi.

KALAN PARANIN %50'SİNİ İSTEDİ

Siyah-beyazlıların yollarını ayırmak istediği isimler arasında Milot Rashica da yer alıyor. Oyucunun menajeri Altin Lala konuyla ilgili olarak, "Beşiktaş sözleşme feshini transfer döneminin kapanmasına yalnızca birkaç gün kala teklif etti. Bu kadar süre içinde çözüm bulmak imkânsızdı. Daha önce sözleşmenin kalan değerinin yüzde 50'sini talep etmiştik. Ancak kulübün teklifi yüzde 20'nin altındaydı. Görüşme-lerimiz hâlâ devam ediyor" açıklamasında bulundu.

JOAO MARİO SONUNDA GİTTİ

Beşiktaş'ın göndermek için uzun süredir teklif beklediği Joao Mario ile yollar ayrıldı. Portekizli futbolcu, AEK ile iki yıllık sözleşme karşılığında anlaştı. Joao Mario geçtiğimiz sezon da kiralık olarak AEK'ya transfer olmuş, Yunan ekibiyle 31 maça çıkarken 6 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör