Bodrum FK, Tomas Cruz’u kadrosuna kattı

26 Haziran 2005 tarihinde Portekiz'de dünyaya gelen genç orta saha, futbol eğitimine Porto altyapısında başladı. Ardından Lüksemburg ekibi Norden 02 ile Almanya'nın önemli futbol akademilerinden Hannover 96'nın U17 ve U19 takımlarında forma giyen Tomas Cruz, 2024 yılında Benfica'ya transfer oldu.

Benfica B formasıyla Portekiz 2'nci Ligi'nde mücadele ederek deneyim kazanan Tomas Cruz teknik kapasitesi, oyun görüşü ve orta sahadaki enerjisiyle dikkat çekiyor. 2024 yılından bu yana Lüksemburg A Millî Takımı'nın da formasını giyen genç futbolcu, UEFA Uluslar Ligi ve Dünya Kupası Elemeleri'nde ülkesini temsil etti. Tomas Cruz, Lüksemburg Milli Takımı formasıyla ilk golünü UEFA Uluslar Ligi'nde kaydetti.

EYMEN ÖZDOĞAN'A DESTEK

Bodrum Futbol Kulübü'nden DMD hastası Eymen Özdoğan'a büyük destek geldi. Başkanvekili Selahattin Polat, Genel Kaptan Erkan Değişmez ve futbolcu Ege Bilsel, DMD hastası Bodrumlu Eymen Özdoğan'ı evinde ziyaret ederek imzalı forma hediye etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşam oynanacak Esenler Erokspor karşılaşmasında Eymen'i stadyumumuzda misafir edeceğiz. Karşılaşmanın tüm bilet gelirleri, Eymen'in tedavi sürecine destek olmak amacıyla bağışlanacaktır. Eymen'in mücadelesine umut olmak için tüm taraftarlarımızı tribünlere ve dayanışmaya davet ediyoruz. Haydi Bodrum, Eymen için omuz omuza" ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör