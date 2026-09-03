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Giriş Tarihi: 3.09.2026

Favori Meler alternatif sağlam

Favori Meler alternatif sağlam
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F.Bahçe ile Beşiktaş arasında cumartesi günü oynanacak derbinin hakemi bugün açıklanacak. Kadıköy'deki karşılaşma için kulislerde Halil Umut Meler ve Kadir Sağlam konuşuluyor. MHK'nin derbi için Meler'i favori pozisyonunda tuttuğu kaydedildi. Sağlam ise alternatif. Meler, geçen sezon ocak ayında G.Saray ile F.Bahçe arasındaki Süper Kupa Finali'ni yönetirken, ligdeki tek derbisi Trabzon- Fenerbahçe maçı oldu. Kadir Sağlam ise geçen sezonu derbi yönetmeden kapattı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Favori Meler alternatif sağlam
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