Franculino Trabzon’da

Trabzonspor
'da bu sezon beklentileri karşılayamayan Paul Onuachu'nun yanı sıra takımdan ayrılan Augusto'nun boşluğunu doldurmak isteyen yönetim, uzun zamandır forvet oyuncusu arayışındaydı. Bordo-mavililer, dün yoğun şekilde görüştüğü Richarlison için istediği hareketliliği yakalamayınca hızlı bir şekilde görüşmeye başladığı Gineli golcü Franculino Dju için mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki yetenekli forvet ile her konuda el sıkışan Karadeniz ekibi, Midtjylland ile de beş yıla yayılmış sekiz taksit halinde ödenmek üzere 17 milyon Euro bonservis + bonuslar karşılığında
anlaştığını KAP'a bildirdi. İsmi UEFA listesine de eklenen genç forvet, 4+1 yıllık imzayı attı. Oyuncuya 2 milyon 125 bin Euro maaş verilecek.
Opsiyon kullanılırsa da 2030-31'de maaşı 2 milyon 406 bin 250 Euro olacak. 1.86 cm. boyundaki Dju, bu sezon Midtjylland'da 10 maça çıkarken 9'unda ilk 11'deydi ve 3 gol attı. Bu arada ayrılması beklenen Batista Mendy'nin de UEFA listesine adı yazıldı.
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Mete Efendioğlu - Editör