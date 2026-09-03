Galatasaray ile Başakşehir 37. randevuda!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.

Ligde sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 7 puan ve averajla liderlik koltuğunda bulunuyor. Turuncu-lacivertliler ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla 9. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Başakşehir'i mağlup ederek, galibiyet serisine devam etmek istiyor.



37. RANDEVU

Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 36 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 21 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup ederken, 8 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın 65 golüne, Başakşehir 39 golle karşılık verdi.

İki takım geçtiğimiz sezon daha önce 2'si ligde, 1'i de kupada olmak üzere 3 kez karşılaştı ve bu mücadelelerden Galatasaray galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar ayrıca turuncu-lacivertliler ile Süper Lig'de oynadığı son 8 maçı kazandı. Geride kalan müsabakaların hepsinde takımın başında Okan Buruk vardı.



SON 10 MAÇ

İki takım arasında oynanan 7'si Süper Lig, 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 8, turuncu-lacivertliler de 1 kez galip geldi. 1 karşılaşma ise berabere tamamlandı.



GALATASARAY, BAŞAKŞEHİR DEPLASMANINDA KAYBETMİYOR

Galatasaray, Başakşehir'e konuk olduğu son maçlarda yenilmedi. Son olarak 18 Kasım 2017 yılında dış sahada turuncu-lacivertlilere 5-1'lik skorla kaybeden Aslan daha sonraki 8 mücadelede mağlup olmadı. Cimbom, oynanan 8 müsabakada 5 galibiyet elde ederken, 3 defa da berabere kaldı.



FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek rekabetteki en farklı skoru elde etti. Turuncu-lacivertliler ise sarı-kırmızılıları en farklı 5-1 ve 4-0'lık skorlarla yendi. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.



LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de hücum istatistiklerinde zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 3 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı olarak yer alıyor. Aslan ayrıca +5 ile de en iyi averaja sahip takım.

Aslan'da bu sezon ligde Victor Osimhen 5, Yunus Akgün, Roland Sallai, Gabriel Sara ve Davinson Sanchez de 1'er gol sevinci yaşadı.



OSMHEN'DEN 3 MAÇTA 5 GOL

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Çorum FK ve Erzurumspor FK ağlarını 2'şer kez havalandıran Osimhen, geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında da 1 gol kaydetti ve 3 haftada 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla gol krallığında ilk sırada yer alıyor.



YENİLERİN İLK MAÇ HEYECANI

Galatasaray'ın yeni transferleri Rafael Leao, Deniz Gül ve El Chadaille Bitshiabu, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk maçına Başakşehir karşısında çıkacak.



OKAN BURUK İLE NURİ ŞAHİN 6. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Bu mücadelelerde Buruk sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Şahin de Antalyaspor ve Başakşehir'in başındaydı. Geride kalan 6 maçtan da Okan Buruk sahadan galip ayrıldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör