Kartal avcısı

Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıllık özlemi bitiren, dönüşünde Samsunspor deplasmanında 2-0'lık rahat bir galibiyet alan Fenerbahçe'de gözler sezonun ilk derbisine çevrildi. Kanarya, Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden ve ligin yeni ekibi Çorum'u 6-2'lik skorla geçen Beşiktaş'ı Kadıköy'de yenip, yakaladığı moral motivasyonun katlanarak artmasını istiyor. Zorlu maç öncesi Fenerbahçe'nin en büyük kozu teknik direktörü İsmail Kartal… 65 yaşındaki hoca, sarı-lacivertli takımın başında farklı dönemlerde ezeli rakibine karşı hiç kayıp yaşamadı.

SON İKİ DERBİYİ KAZANDI

Fenerbahçe kariyerinde Beşiktaş'la 5 kez karşılaşan İsmail Kartal, bu maçların 4'ünü kazanırken 1 kez berabere kaldı. Kartal'ın, Beşiktaş serisi 2014-15 sezonunda başladı. 2 Kasım 2014'te deplasmanda rakibini 2-0 mağlup eden tecrübeli hoca, 22 Mart 2015'te Kadıköy'de 1-0 kazandı. 2021-22'de yeniden sarı- lacivertli takımı çalıştıran Kartal, 8 Mayıs 2022'de Dolmabahçe'den 1-1'lik sonuçla döndü. 2023-24'te deplasmanda 3-1, Kadıköy'de 2-1 kazandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör