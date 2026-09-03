Mustafa Er: Oyun olarak en iyi takım biziz!

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor'u kendi sahasında 4-0 mağlup eden Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, iyi takım oyunu ve seyirci desteğiyle maçta galip geldiklerini söyledi.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Er, taraftarlarına teşekkür ederek, muazzam bir atmosferde oynadıklarını dile getirdi.

Taraftarın gücüyle skorun ortaya çıktığını belirten Er, "İyi oynuyoruz. İyi gidiyoruz. 5 haftada oyun olarak en iyi takım biziz. Kaybettiğimiz maçta bile çok çok iyi oynamıştık. Bu gece galibiyetin keyfini çıkaracağız, sabah maçı geride bırakıp Manisa maçına odaklanacağız. Bugün topu geri kazanma reaksiyonumuz ve takım oyunumuz çok iyiydi. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Yarın transfer son gününde aramıza biri daha katılabilir. İyi bir takımımız var. Yeni gelen oyuncular da çok çabuk kaynaştı." diye konuştu.

İstanbulspor Teknik Direktörü Barış Kanbak, ligin en iyi ve hazır kadrosuna sahip takımına karşı oynadıklarını söyledi.

İlk yarıdaki planlarının gol yemeden soyunma odasına gitmek olduğunu aktaran Kanbak, şunları kaydetti:

"Planımızı sona kadar sürdürdük ama içeri girmeden gol yedik. Berabere gitsek de bir şey değişir miydi emin değilim. Haftalardır devam eden bireysel hatalarımız bugün de peşimizi bırakmadı. Bunun üstüne çalışıyoruz. Bu atmosferde oynamak farklı. Bireysel hatalara bazen yapacak bir şey olmuyor. Kontratak yapalım derken panik atak yaptık. Sonunda da 4-0 mağlup olduk. Bursaspor'u tebrik ediyorum. Iğdırspor maçında iyi performans hedefliyoruz."

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