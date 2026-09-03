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Giriş Tarihi: 3.09.2026 09:24

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın perdesi yarın oynanacak tek maçla açılacak.

AA
Süper Lig’de 4. hafta heyecanı başlıyor
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Haftanın açılış mücadelesinde Başakşehir, lider Galatasaray'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele 20.00'de başlayacak.

Sezonun ilk derbisi ise Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında olacak. Chobani Stadı'nda 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 4. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

5 Eylül Cumartesi:

17.00 Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

6 Eylül Pazar:

17.00 Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Arca Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)

20.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Papara Park)

7 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (ISONEM Park Gürsel Aksel)

20.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor
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