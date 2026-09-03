Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Ligde 5 Eylül Cumartesi oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 İstanbul Başakşehir-Galatasaray: Kadir Sağlam
5 Eylül Cumartesi:
17.00 Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor: Yasin Kol
20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Halil Umut Meler
6 Eylül Pazar:
17.00 Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Çakır
17.00 Arca Çorum FK-Eyüpspor: Davut Dakul Çelik
20.00 Kocaelispor-Samsunspor: Reşat Onur Coşkunses
20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Çağdaş Altay
7 Eylül Pazartesi:
20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
20.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy