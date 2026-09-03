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Giriş Tarihi: 3.09.2026 15:49

Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

AA
Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri açıklandı!
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Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ligde 5 Eylül Cumartesi oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 İstanbul Başakşehir-Galatasaray: Kadir Sağlam

5 Eylül Cumartesi:

17.00 Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor: Yasin Kol

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Halil Umut Meler

6 Eylül Pazar:

17.00 Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Çakır

17.00 Arca Çorum FK-Eyüpspor: Davut Dakul Çelik

20.00 Kocaelispor-Samsunspor: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Çağdaş Altay

7 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

20.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#HALİL UMUT MELER #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU ( #KADİR SAĞLAM

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Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı!
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