3 milyon farkla 2026 model Aslan

Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, bir sürpriz olmazsa transferi büyük ölçüde bitirdi. Bugün kapanacak yaz transfer dönemi öncesi UEFA'ya listesini teslim eden Aslan, kadrosunu 5 oyuncuyla güçlendirdi. Sol kanada Rafael Leao'yu alan sarı-kırmızılılar; 10 numara sorununu Aleksey Batrakov ile çözdü. Forvet Deniz Gül, orta saha Lesley Ugochukwu ve stoper de El-Chadaille Bitshiabu ile yedeklendi. G.Saray, 5 oyuncu için kasasından kiralama ve bonservis bedeli olarak 78.5 milyon Euro çıkardı.

11 OYUNCU TAKIMDAN AYRILDI

Kontratı biten İcardi, Nelsson, Jelert, Ahmed Kutucu, Metehan Baltacı, Halil Dervişoğlu, Gökdeniz Gürpüz ve Nicolo Zaniolo'nun yanı sıra kiralık süreleri sona eren Boey, Asprilla ve Lang ile yolları ayrıldı. Gelen-giden sirkülasyonunda G.Saray, maaş bütçesini geçen sezona göre 3.15 milyon Euro düşürdü. Yeniler arasında Leao, 10 milyon Euro ile en çok kazanan olurken Portekizli'yi; Batrakov (3.25), Ugochukwu (2.65), Bitshiabu (2) ve Deniz (1.5) takip etti.

CİMBOM DEĞERİNİ KATLADI

Galatasaray, yaptığı transferlerle kadro değerini de artırdı. Piyasasını 411.7 milyon Euro'ya yükselten Aslan, bu barajı aşan ilk Türk takımı oldu. Fenerbahçe (293.2), Beşiktaş (268.6) ve Trabzon (186.6) izledi.