Ali Habeşoğlu, Trabzon’da! ’Çok büyük bir camiaya geldim’

Tercihinin hep Trabzonspor olduğunu aktaran Habeşoğlu, "Çok yıldız isim var. Çok mutluyum öncelikle. İnşallah onlardan her şeyi öğrenip daha iyi gelişeceğimi düşünüyorum. Tercihim hep Trabzon oldu. O yüzden çok mutluyum. İnşallah dediğim gibi şans bulursam en iyi şekilde değerlendireceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Habeşoğlu, Trabzonspor'da 99 numaralı formayı giyeceğini söyledi.

Açıklamanın ardından Habeşoğlu, kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör