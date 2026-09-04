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Giriş Tarihi: 4.09.2026 22:00

Ataberk Dadakdeniz, Gaziantep FK ile anlaştı!

Gaziantep FK, tecrübeli kaleci Ataberk Dadakdeniz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

AA
Ataberk Dadakdeniz, Gaziantep FK ile anlaştı!
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kaleci Ataberk Dadakdeniz'i sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kaleci Ataberk Dadakdeniz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni file bekçimiz Ataberk, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Ataberk Dadakdeniz'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında başarılar diliyoruz."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #GAZİANTEP FK

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Ataberk Dadakdeniz, Gaziantep FK ile anlaştı!
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