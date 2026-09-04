BAŞAKŞEHİR GALATASARAY CANLI | Galatasaray, Başakşehir’e konuk oluyor! İşte Okan Buruk’un 11’i...

Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, sonrasında Erzurumspor FK'yi 4-0, Göztepe'yi de 3-2 yendi. İlk 3 maçta 7 puan toplayan Galatasaray, averajla haftaya lider girdi.

Başakşehir ise 3 maçta topladığı 4 puanla ligde 9. sırada yer aldı.

İŞTE 11'LER

Başakşehir: Deniz, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski, Umut, Skov Olsen, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Davinson, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Sane, Yunus Akgün, Osimhen.

NOTLAR

Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de bugün 37. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 36 maçtan 21'ini sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı. Karşılaşmaların 8'i beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın 65 golüne, Başakşehir 39 golle cevap verdi.

YENİ TRANSFERLERİN İLK MAÇ HEYECANI

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Portekizli futbolcu Rafael Leao ve milli oyuncu Deniz Gül, sarı-kırmızılı ekipteki ilk maçlarına çıkmaya hazırlanıyor.

İtalya ekibi Milan'dan 38 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Leao, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Galatasaray'daki ilk maçına Başakşehir karşısında çıkacak.

Sarı-kırmızılıların Portekiz ekibi Porto'dan 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Deniz Gül de Buruk'un görev vermesi halinde bugün Galatasaray formasını ilk kez giyecek.

Öte yandan takıma yeni katılan yeni transfer Fransız savunma oyuncusu El Chadaille Bitshiabu'nun bugün oynaması beklenmiyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör