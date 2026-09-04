Beşiktaş’ta Elan Ricardo kiralık olarak gitti!

Beşiktaş'ta Elan Ricardo kiralık olarak takımdan ayrıldı. Kolombiyalı futbolcu, Macaristan Ligi ekiplerinden Györi ETO FC'ye transfer oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo'nun 2026-27 sezonuna kadar geçici transferi hususunda ETO Futball Kft. ile anlaşmaya varılmıştır.



Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

SÖZLEŞME DURUMU



Beşiktaş'ın 2025 yılının ara transfer döneminde La Equidad'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör