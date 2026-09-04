Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Ümit Akdağ gelişmesi
Giriş Tarihi: 4.09.2026 15:51

Beşiktaş'ta Ümit Akdağ gelişmesi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

AA
Beşiktaş’ta Ümit Akdağ gelişmesi
  • ABONE OL

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi.

ÜMİT AKDAĞ İDMANA ÇIKTI

Kondisyon ve taktik çalışan Beşiktaş'ta yeni transfer Ümit Akdağ, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Isınma koşularıyla başlayan idman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, duran top çalışmasının ardından yapılan taktik idmanla son buldu.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yarın saat 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta Ümit Akdağ gelişmesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA