Beşiktaş’ta Ümit Akdağ’dan milli takım sözleri! Romanya’nın davetini açıkladı

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ suskunluğunu bozdu. Ümit Akdağ kariyer yolculuğundan, milli takım hedefine kadar birçok konuda soruları cevapladı.
İşte Ümit Akdağ'ın açıklamalarından satır başları:
"Romanya'da doğdum. Futbola Steaua'da başladım. Ablalarımın üniversite eğitimi için İngiltere'ye taşınmıştık. Chelsea'de beni denemeye aldılar. İki sene orada oynadım. Tekniğimi İngiltere'de geliştirdim. Ufak yaşta on numara, ofansif oynuyorum, sonra altı numaraya geçtim. Londra'da antrenmanlara tek başıma gidip geliyordum. Bu nedenle erkenden olgunlaşmaya başladığımı düşünüyorum.
Göztepe'ye gelmemin kariyerimin başlangıcı olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir sezon geçirdim orada ve şampiyon olduk. İlk sezonumda şampiyonluğa oynamak keyifliydi. Ağabeylerimden birçok şey öğrendim. Güzel bir tecrübeydi.
Süper Lig'de kendini kanıtlamak ayrı bir şey. Bu transferin de bu şekilde gerçekleştiğini düşünüyorum. Stoper olarak önceliğim defans. İlk hedef gol yememek. Oyun tarzım hücuma da yardımcı olmak. Öne paslar, topla çıkış yapmak özelliklerim arasında. Ofansif bir stoper olarak kendimi tanımlıyorum. Hücuma katkı sağlamaktan mutluluk duyuyorum.
Hedefim A Milli Futbol Takımı forması giymek. Romanya'da milli davet aldım ama kendilerine teşekkür ettim. Milli takım hedefime, Beşiktaş'a transfer olarak yaklaştığımı düşünüyorum.
Beşiktaş altyapısıyla yurt dışı turnuvalarına katılmıştım. Berkay ve Emirhan'ı hatırlıyorum. Türkiye'de bütün statlarda oynadım. En güzel atmosfer Tüpraş Stadyumu'nda. Burada oynayacağım için heyecanlıyım. Tüpraş Stadyumu'nda oynadığım maçlarda atmosferden çok etkilenmiştim.
Transfer netleştikten sonra ablamı aradım. Ablam çok duygulandı ve mutlu oldu. Formumun üstüne koyarak devam etmek istiyorum. Yeni hocamızdan yeni şeyler öğreneceğim. Hemen adapte olup ağabeylerimden de bir şeyler öğrenerek daha iyi bir Ümit Akdağ göstermek istiyorum. İnşallah birlikte birçok kupa kazanıp şampiyon olacağız."