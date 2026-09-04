Beşiktaş’ta Ümit Akdağ’dan milli takım sözleri! Romanya’nın davetini açıkladı

Süper Lig'de kendini kanıtlamak ayrı bir şey. Bu transferin de bu şekilde gerçekleştiğini düşünüyorum. Stoper olarak önceliğim defans. İlk hedef gol yememek. Oyun tarzım hücuma da yardımcı olmak. Öne paslar, topla çıkış yapmak özelliklerim arasında. Ofansif bir stoper olarak kendimi tanımlıyorum. Hücuma katkı sağlamaktan mutluluk duyuyorum.

Hedefim A Milli Futbol Takımı forması giymek. Romanya'da milli davet aldım ama kendilerine teşekkür ettim. Milli takım hedefime, Beşiktaş'a transfer olarak yaklaştığımı düşünüyorum.

Beşiktaş altyapısıyla yurt dışı turnuvalarına katılmıştım. Berkay ve Emirhan'ı hatırlıyorum. Türkiye'de bütün statlarda oynadım. En güzel atmosfer Tüpraş Stadyumu'nda. Burada oynayacağım için heyecanlıyım. Tüpraş Stadyumu'nda oynadığım maçlarda atmosferden çok etkilenmiştim.

Transfer netleştikten sonra ablamı aradım. Ablam çok duygulandı ve mutlu oldu. Formumun üstüne koyarak devam etmek istiyorum. Yeni hocamızdan yeni şeyler öğreneceğim. Hemen adapte olup ağabeylerimden de bir şeyler öğrenerek daha iyi bir Ümit Akdağ göstermek istiyorum. İnşallah birlikte birçok kupa kazanıp şampiyon olacağız."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör