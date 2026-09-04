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Giriş Tarihi: 4.09.2026 19:03

Beşiktaş'ta Ümit Akdağ'ın forma numarası belli oldu!

Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ'ın 50 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

DHA
Beşiktaş’ta Ümit Akdağ’ın forma numarası belli oldu!
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Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Ümit Akdağ, dün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmişti. 22 yaşındaki futbolcu, resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra bugün takımla birlikte antrenmanda da yer aldı.

Bugün Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç, Tüpraş Stadyumu'nda yeni transfer Ümit Akdağ ile bir araya geldi. Kılıç, kulübe önemli hizmetlerde bulunacağına inandığını aktardığı Ümit Akdağ'a, Beşiktaş formasıyla başarılar diledi.

Öte yandan Ümit Akdağ, Beşiktaş'ta 50 numaralı formayı giyecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #ÜMİT AKDAĞ

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Beşiktaş'ta Ümit Akdağ'ın forma numarası belli oldu!
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