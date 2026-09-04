Çağlar Söyüncü’den sürpriz anlaşma! İşte transferin son gününde yaşananlar...

Samsunspor Kulübü, Beşiktaş'tan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun transferinin iptal olduğunu açıkladı.
Göztepe, İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun İngiliz orta saha oyuncusu Tino Anjorin'i bitirdi. İzmir'e gelip sağlık kontrollerinden geçen 24 yaşındaki futbolcunun resmi sözleşme imzalayacak. [DHA]
Trabzonspor, Bodrumspor forması giyen Ali Habeşoğlu'nun transferini prensipte tamamladı. Evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından transfer duyurulacak. (Yunus Emre Sel)
Fenerbahçe Adil Demirbağ için Konyaspor’a teklif yaptı. Kulüpler anlaşma sağlarsa Adil Fenerbahçe için İstanbul’a gelecek.
Fenerbahçe, kulüp bulamaması halinde Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini feshedecekti. Milli oyuncu, Çorum FK ile anlaşmaya vardı. (A Spor)
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre, 2026-2027 futbol sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi 22 Haziran 2026 tarihinde başladı ve 4 Eylül 2026 Cuma bugün gece yarısı (saat 23.59 itibarıyla) sona erecek.