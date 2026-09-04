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Çağlar Söyüncü’den sürpriz anlaşma! İşte transferin son gününde yaşananlar...

Türkiye’de transfer dönemi bugün sona eriyor. Transfer döneminin kapanmasına saatler kala birbirinden önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.09.2026 14:22 Son Güncelleme: 4.09.2026 14:46
Çağlar Söyüncü’den sürpriz anlaşma! İşte transferin son gününde yaşananlar...
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14:46

TRANSFER İPTAL OLDU!

Samsunspor Kulübü, Beşiktaş'tan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun transferinin iptal olduğunu açıkladı.

14:21

GÖZTEPE TINO'YU BİTİRDİ

Göztepe, İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun İngiliz orta saha oyuncusu Tino Anjorin'i bitirdi. İzmir'e gelip sağlık kontrollerinden geçen 24 yaşındaki futbolcunun resmi sözleşme imzalayacak. [DHA]

14:21

TRABZONSPOR'DAN ANLAŞMA

Trabzonspor, Bodrumspor forması giyen Ali Habeşoğlu'nun transferini prensipte tamamladı. Evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından transfer duyurulacak. (Yunus Emre Sel)

14:21

F.BAHÇE’DEN ADİL’E TEKLİF

Fenerbahçe Adil Demirbağ için Konyaspor’a teklif yaptı. Kulüpler anlaşma sağlarsa Adil Fenerbahçe için İstanbul’a gelecek.

14:20

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ’NÜN YENİ ADRESİ

Fenerbahçe, kulüp bulamaması halinde Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini feshedecekti. Milli oyuncu, Çorum FK ile anlaşmaya vardı. (A Spor)

14:20

TRANSFER DÖNEMİ BİTİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre, 2026-2027 futbol sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi 22 Haziran 2026 tarihinde başladı ve 4 Eylül 2026 Cuma bugün gece yarısı (saat 23.59 itibarıyla) sona erecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Çağlar Söyüncü’den sürpriz anlaşma! İşte transferin son gününde yaşananlar...
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