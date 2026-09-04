Çaykur Rizespor, Gennaro Borrelli ile anlaştı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de forma giyen 26 yaşındaki santrafor Gennaro Borrelli'yi renklerine kattığını duyurdu.

Borelli ile 1 sezonluk geçici sözleşme yapıldığını duyuran Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada "Gennaro Borrelli ve kulübü Cagliari Calcio ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varmış olup; başarılı oyuncu ile 1 sezonluk geçici sözleşme imzalanmıştır. Gennaro Borrelli'ye 'Çaykur Rizespor ailesine hoş geldin' diyor, yeşil-mavili formamız altında üstün başarılar diliyoruz. Kamuoyuna ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör