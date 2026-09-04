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Giriş Tarihi: 4.09.2026 22:03

Çaykur Rizespor, Gennaro Borrelli ile anlaştı!

Çaykur Rizespor, hücum hattını tecrübeli golcü Gennaro Borrelli ile güçlendirdi.

İHA
Çaykur Rizespor, Gennaro Borrelli ile anlaştı!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de forma giyen 26 yaşındaki santrafor Gennaro Borrelli'yi renklerine kattığını duyurdu.

Borelli ile 1 sezonluk geçici sözleşme yapıldığını duyuran Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada "Gennaro Borrelli ve kulübü Cagliari Calcio ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varmış olup; başarılı oyuncu ile 1 sezonluk geçici sözleşme imzalanmıştır. Gennaro Borrelli'ye 'Çaykur Rizespor ailesine hoş geldin' diyor, yeşil-mavili formamız altında üstün başarılar diliyoruz. Kamuoyuna ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ÇAYKUR RİZESPOR #TRENDYOL SÜPER LİG

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Çaykur Rizespor, Gennaro Borrelli ile anlaştı!
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