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Giriş Tarihi: 4.09.2026 17:02

Fenerbahçe Kulübünden olağan genel kurul çağrısı!

Fenerbahçe'de olağan genel kurulu 20 Eylül'de yapılacak. Çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı, 27 Eylül'de gerçekleştirilecek.

AA
Fenerbahçe Kulübünden olağan genel kurul çağrısı!
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Fenerbahçe Kulübünde olağan genel kurul toplantısı toplantısı hakkında açıklama yapıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak toplantıda, 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 döneminin idari ve mali yönden ibrasının gerçekleştirileceği, 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 dönemini kapsayan bütçenin de üyelerin oylarına sunulacağını duyurdu.

Açıklamada, Samandıra'da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin hazineye ait 14 bin 934 metrekarelik bölümünün satın alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesinin genel kurulun oylarına sunulacağı belirtildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE KULÜBÜ #FENERBAHÇE CAN BARTU TESİSLERİ

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Fenerbahçe Kulübünden olağan genel kurul çağrısı!
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