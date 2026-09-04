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Giriş Tarihi: 4.09.2026 22:24

Gabriel Sara: Gol atmak, asist yapmak istiyorum!

Galatasaraylı futbolcu Gabriel Sara, Başakşehir maçından sonra konuştu.

Gabriel Sara: Gol atmak, asist yapmak istiyorum!
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Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir deplasmanında 3-2 kazanan Galatasaray'da Gabriel Sara açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Gabriel Sara, "Çok zor bir maçtı. Sakin kalan bir takım, hatalarımızı beklediler ve onları değerlendirdiler. Osimhen ve Lemina'nın çıkması da bizi zorladı. Sonrasında ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu hatırladık ve kazanmayı bildik. Önümüzdeki maçta bu şekilde performans göstereceğimize eminim" dedi.

Frikikten attığı golle ilgili Gabriel Sara, "Açıkçası çok çalışıyorum. Daha çok gol atmak, asist yapmak istiyorum. Her maçta galibiyet almak istiyorum" şeklinde konuştu.

Lucas Torreira ile gollerini kıyaslaması istenen Gabriel Sara, "Lucas'ın bence. İnanılmaz bir asisti bence Jakobs'un asisti. Lucas'ın golü daha güzeldi bence" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #GABRİEL SARA #GALATASARAY #BAŞAKŞEHİR

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Gabriel Sara: Gol atmak, asist yapmak istiyorum!
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