Galatasaray’da Lucas Torreira’dan Sporting Lizbon sözleri!

Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir deplasmanında 3-2 kazanan Galatasaray'da Lucas Torreira açıklamalarda bulundu.
Galibiyeti değerlendiren Lucas Torreira, "Çok çalışarak kazandığımızı söyleyebilirim. Rakibimiz 5 yıldır hep bizi zorladı. Hep istekli gelmek zorundayız deplasmana, bunun sonucunu alıyoruz. Sezonun başındayız ama her maç çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz şimdi. İyi bir şekilde hazırlanacağız" dedi.
Sezon başı performansları ile ilgili Lucas Torreira, "Önemli olan 3 puan. Bu sezona da iyi başladık ve lider gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi maçı var önümüzde. Önce dinleneceğiz ve sonra hazırlanacağız" şeklinde konuştu.
Gabriel Sara'nın attığı golle kendi golünü kıyaslaması istenen Lucas Torreira, "Kimin golünün daha güzel olduğunun önemi yok, önemli olan 3 puan" sözlerini dile getirdi.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon maçına dair Lucas Torreira, "Şampiyonlar Ligi'ni biliyoruz. Geçen senenin üzerine çıkmak istiyoruz. Taraftarımızla birlikte iyi bir mücadele istiyoruz. Orası farklı bir seviye, zor bir maç bizi bekliyor. Sporting Lizbon da Şampiyonlar Ligi'nde deneyimli bir takım. En iyisini yaparak kafamız dik bir şekilde geri dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.