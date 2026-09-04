Galatasaray’da Lucas Torreira’dan Sporting Lizbon sözleri!

Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir deplasmanında 3-2 kazanan Galatasaray'da Lucas Torreira açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren Lucas Torreira, "Çok çalışarak kazandığımızı söyleyebilirim. Rakibimiz 5 yıldır hep bizi zorladı. Hep istekli gelmek zorundayız deplasmana, bunun sonucunu alıyoruz. Sezonun başındayız ama her maç çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz şimdi. İyi bir şekilde hazırlanacağız" dedi.

Sezon başı performansları ile ilgili Lucas Torreira, "Önemli olan 3 puan. Bu sezona da iyi başladık ve lider gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi maçı var önümüzde. Önce dinleneceğiz ve sonra hazırlanacağız" şeklinde konuştu.