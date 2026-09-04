Galatasaray’da Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi hedefini açıkladı!

Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Uğurcan Çakır, müsabakayı değerlendirdi.

Başakşehir maçına dair Uğurcan Çakır, "Zor bir maçtı. Başakşehir iyi bir takım. Burada onlarla oynamak zor oluyor. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Yavaş yavaş ritim buluyoruz. Şimdi Şampiyonlar Ligi başlıyor. O maçlardan da kazanarak ayrılmak istiyoruz. Bugünkü maç için herkesi kutluyorum" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile oynayacaklarının hatırlatılması sonrası Uğurcan Çakır, "Şampiyonlar Ligi'nde her maç zor oluyor. Biz de elimizden geleni yapacağız. Camiamıza yakışır performans göstermek istiyoruz. Geçen senenin üzerinde performans göstermek istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz. Zor olacak, Şampiyonlar Ligi çok zor" sözlerini dile getirdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör