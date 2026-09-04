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Giriş Tarihi: 4.09.2026 21:35

Galatasraay'da Victor Osimhen'den bu sezon 6. gol!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Başakşehir maçında fileleri havalandırdı ve bu sezon gol sayısını 6'ya çıkardı.

İHA
Galatasraay’da Victor Osimhen’den bu sezon 6. gol!
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Başakşehir'e konuk olurken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, bu maçı da boş geçmedi. Müsabakanın 16. dakikasında ceza yayının sağ tarafından düzgün vuruş yapan Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara gönderirken fakat oyun devam etti. Daha sonra müsabakanın hakemi Kadir Sağlam, VAR'ın uyarısıyla golü verdi ve skor 1-0 oldu.

27 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 4. maçında da gol sevinci yaşadı ve toplamda 6. golünü attı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Victor Osimhen, kasığından yaşadığı sakatlıktan dolayı oyuna devam edemedi ve 33. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #TRENDYOL SÜPER LİG #VİCTOR OSİMHEN #BAŞAKŞEHİR #OKAN BURUK

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Galatasraay'da Victor Osimhen'den bu sezon 6. gol!
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