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Giriş Tarihi: 4.09.2026 18:28

Gaziantep FK’de Orhan Ak dönemi!

Süpre Lig ekibi Gaziantep FK, teknik direktör Orhan Ak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

DHA
Gaziantep FK’de Orhan Ak dönemi!
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Gaziantep FK Rumen teknik direktör Mirel Radoi ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevi için Orhan Ak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada,"Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için genç çalıştırıcı Orhan Ak ile anlaşmaya varmıştır." denildi.

Açıklamanın devamında, "Teknik Direktörümüz Orhan Ak, kulüp başkanımız Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Teknik Direktörümüz Orhan Ak'a camiamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GAZİANTEP FK #MİREL RADOİ #MEMİK YILMAZ #ORHAN AK

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Gaziantep FK’de Orhan Ak dönemi!
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