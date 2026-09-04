Göztepe, Tino Anjorin’i kadrosuna kattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Torino forması giyen orta saha Tino Anjorin'i kadrosuna kattı.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiliz orta saha oyuncusu Faustino Adebola Rasheed Anjorin'in, 2026/2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık transferi konusunda oyuncu ve kulübü Torino FC ile anlaşmaya varmıştır." denildi.

KARİYERİ

Chelsea'de yetişen Anjorin, A takımda da süre almayı başarmış, Chelsea'dan Lokomotiv Moskova'ya transfer olmuştu. Oyuncu daha sonra Huddersfield Town ve Portsmouth'ta görev yaptı.

Ardından rotayı İtalya'ya çeviren Anjorin, Empoli'nin ardından Torino'nun yolunu tuttu. Anjorin bu sezon ise Torino ile İtalya Kupası maçına çıktı. Monza müsabakasında oyuna sonradan giren İngiliz futbolcu, 27 dakika forma giydi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör