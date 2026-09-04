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Giriş Tarihi: 4.09.2026 22:18

Hull City, Sergej Jakirovic ile sözleşme uzattı!

Hull City, teknik direktör Sergej Jakirovic ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaştı.

AA
Hull City, Sergej Jakirovic ile sözleşme uzattı!
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Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City, Boşnak teknik direktör Sergej Jakirovic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulübün açıklamasında, "Teknik direktör Sergej Jakirovic'in iki yıllık yeni bir sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.

Hull City'de 2025 yılının haziran ayında teknik direktörlüğe getirilen 49 yaşındaki teknik adam yönetimindeki takım, küme düşmenin eşiğinden dönerek Premier Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#HULL CİTY #PREMİER LİG #SERGEJ JAKİROVİC

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Hull City, Sergej Jakirovic ile sözleşme uzattı!
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