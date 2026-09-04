Jesurun Rak-Sakyi, Kasımpaşa’ya imza attı!

Süper Lig
ekiplerinden Kasımpaşa
, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace
'da forma giyen Jesurun Rak-Sakyi ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın oyuncusu Jesurun Rak-Sakyi, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Jesurun Rak-Sakyi'ye ailemize hoş geldin diyor, lacivert-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
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Hakan Kurt - Editör