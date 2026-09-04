Kaan Ayhan kadroda yok

Üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi
'nde mücadele edecek Galatasaray, mevcut kadrosuyla listesini UEFA'ya teslim etti. Bildirilen 25 oyuncu arasında kiralık olarak ayrılacağı konuşulan 19 yaşındaki Renato Nhaga'nın yer alması dikkat çekti. Yeni transferler Deniz Gül, Leao, Batrakov, Ugochukwu
ve Bitshiabu
da listeye eklendi. Kontenjanın en az 8'i 'Türkiye'de yetişmiş' oyunculardan oluştu.
Bu arada G.Saraylı futbolcular, Devler Ligi Ligi için kamera karşısına geçti. Parçalı formayla çekilen karelerde oyuncular, pozlarıyla hünerlerini konuşturdu. Kadroda yer almayan futbolcular dikkat çekti. İşte o isimler; Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın, Kaan Ayhan, Arda Ünyay ve Can Armando Güner.