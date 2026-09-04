Liverpool, Ipswich Town deplasmanında kazandı!

Premier Lig'in 3. haftasında oynanan maçta Liverpool, deplasmanda Ipswich Town'ı, 2-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

Bu yaz transfere toplam 450 milyon sterlin harcayan iki kulübün Portman Road'daki randevusuna Liverpool, ilk 9 dakika içinde Alexander Isak'ın iki golüyle çok hızlı başladı. 6 ve 9. dakikalarda Cody Gakpo'nun paslarıyla ceza alanına giren İsveçli futbolcu, kaleci Kjell Scherpen'i kapattığı köşelerden mağlup ederek takımını 2-0 öne geçirdi.

Yarı alanından çıkmakta zorlanan ve kritik top kayıpları yapan ev sahibi ekibin kalesine yüklenmeye devam eden Liverpool'da, 23. dakikada Dominik Szoboszlai'nin ceza alanı önünden çektiği sert şutta kaleci Scherpen son anda topu çeldi.

30. dakikada Abdul Fatawu'nun sağ taraftan ceza alanına ortasına arka direkte iyi yükselen Leif Davis'in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

İlk yarıda etkili bir oyun ortaya koyan rakibi karşısında yeni transferi Exequiel Palacios ile Julio Ensico'dan ileri uçta istediği verimi alamayan Ipswich Town, ikinci yarıda ceza alanı önünden şutlarla skor üretmeye çalıştı ancak kaleci Alisson Becker'i geçmeyi başaramadı.

Ligde 2-2 berabere sona eren ilk iki maçına göre savunmada toparlanan Liverpool, erken bulduğu gollerin avantajını maçın sonuna taşıyarak sahadan üç puanla ayrıldı.