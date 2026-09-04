MHK’den sürpriz yok Beklenen atama!

SABAH SPOR'un iki gündür sayfalarında yer verdiği atama gerçekleşti. MHK, sezonun ilk derbisinde sürpriz yapmadı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarın Kadıköy'de oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. 40 yaşındaki İzmir bölgesi hakemi, 10 Ocak 2026'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0 kazanarak şampiyon olduğu Süper Kupa finalinde görev yapmış, 14 Şubat 2026'da ise ligde Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçı yönetmişti. Meler, bu sezon ikisi Avrupa'da olmak üzere 4 karşılaşmaya çıktı. Ligde Amed-Erzurum ve Başakşehir-Kasımpaşa maçlarını yönetti. Bu arada tecrübeli hakem, kariyeri boyunca 3 kez Fenerbahçe-Beşiktaş eşleşmesine çıktı. İkisini Kartal kazandı, biri berabere bitti. İşte o maçlar:

19 Temmuz 2020: BJK-FB: 2-0, 21 Mart 2021 BJK-FB: 1-1, 2 Nisan 2023: FB-BJK: 2-4.

İŞTE 4. HAFTANIN HAKEMLERİ

BUGÜN

20.00 Başakşehir-G.Saray: Kadir Sağlam

YARIN

17.00 Erzurum-Konya: Yasin Kol

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Halil Umut Meler

PAZAR

17.00 Kasımpaşa-Amed: Oğuzhan Çakır

17.00 Çorum FK-Eyüpspor: Davut Dakul Çelik

20.00 Kocaelispor-Samsun: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Çağdaş Altay

PAZARTESİ

20.00 Göztepe-Gaziantep: Ümit Öztürk

20.00 Ç.Rize-Alanya: Abdullah Buğra Taşkınsoy

BİR GÖRÜŞ / Mustafa ÇULCU

YİNE ZİRVEYE ÇIKMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ŞANS!

Halil Umut Meler ataması beni şaşırtmadı. Beklenen bir durumdu. MHK maceraya gitmedi, doğruyu buldu. Lig başladığından bu yana son 3 haftalık süreçte hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hakem hatalarından çok çekti. Yüksek hedefler var, kaliteli transferler yapılıyor, futbol ekonomisi yükseliyor ancak hakemler bu kalite ve yükselişe karşılık veremiyor. Oynanan futbola ayak uyduramıyorlar. İdari olarak düşük seviyede VAR'ların gelmesiyle de daha büyük hatalar zirve yaptı. Bu maç risk alınıp, genç bir hakem atayalım maçı değil. Bu derbi, UEFA seviyesinde bir hakemin yönetmesi gereken bir karşılaşmaydı. Halil Umut Meler ismi son derece doğru. Meler, bu sezon UEFA'da Thun-Lech Poznan maçı yönetti ardından ligde son Başakşehir-Kasımpaşa sınavında çok formdaydı. 61 dakika topu oyunda tuttu ve bu yüksek bir rakam olarak kayıtlara geçti. Sezona formda başladı. Kendisi için de köprüden önceki son çıkış bu. Bir kaliteli hakem, Elit Kategoride ama bir düşüş yaşadı. Dipten yeniden zirveye çıkması için bu derbi önemli. UEFA da bu maçı izleyecek. Göstereceği performans yeniden onu Avrupa Şampiyonası'na taşımalı.